Не все офисы одинаково токсичны

Подписчик прислал схему устройства общества, которая показалась мне достойной выноса на обсуждение. Письмо целиком цитировать не буду, кратко изложу суть.
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