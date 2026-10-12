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Суд вернул вдове Булдакова имущество на 40 миллионов, но спор вспыхнул снова: кого теперь обвиняют родственники

Суд вернул вдове Булдакова имущество на 40 миллионов, но спор вспыхнул снова: кого теперь обвиняют родственники

В феврале 2026 года семья Алексея Булдакова получила новость, которая, казалось, должна была закончить затяжную тяжбу.

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