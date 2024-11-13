Делягин: высокая ключевая ставка грозит «АвтоВАЗу» фатальными последствиями

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин отметил, что российские государственные компании работают в условиях рынка, но повышение ключевой процентной ставки и зависимость от кредитования могут негативно сказаться на экономике страны.
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