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test mazurok

2 подписчика

🥊 Эмоции — в ринге! Вы рождались, росли, менялись жизненные обстоятельства, а этот турнир всё это время продолжал быть конвейером талантов для мирового бокса! В эти дни Симферополь принимает уже 47-й по счёту турнир памяти легендарного Педро Саэса Бенедикто.

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