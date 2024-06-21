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Украинские болельщики превратили Евро-2024 в политическое противостояние

На чемпионате Европы по футболу все больше проявляется политическое противостояние. Провокационные лозунги и действия многих фанатов уже спровоцировали скандалы, и матч сборных Украины и Словакии не стал исключением.

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