Crunchyroll стал крупнейшим аниме-сообществом, где 79% пользователей играют в связ...

Crunchyroll стал крупнейшим аниме-сообществом, где 79% пользователей играют в связанные с аниме игрыCrunchyroll, один из крупнейших аниме-сервисов в мире, демонстрирует заметное усиление культурного влияния за пределами аниме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)