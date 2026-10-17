Прокуратура контролирует установление обстоятельств.По предварительным данным, в Бахчисарайском районе на автодороге «Бахчисарай — Ялта» водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым