Прокуратура контролирует установление обстоятельств.По предварительным данным, в Бахчисарайском районе на автодороге «Бахчисарай — Ялта» водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106».