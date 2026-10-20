Аналитик Россельхозбанка Максим Петроневич считает, что из-за роста тарифов ЖКХ выше предельного уровня и сохранения проинфляционных рисков Банк России будет осторожнее снижать ключевую ставку, а средний её уровень в 2026 году составит 14,6%.