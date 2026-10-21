Глава Социального фонда РФ Сергей Чирков анонсировал изменения в пенсионном обеспечении на 2027 год. Согласно новым правилам, индексация выплат для неработающих пенсионеров станет двухэтапной: с 1 февраля начисления увеличат на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%.
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