Глава Социального фонда РФ Сергей Чирков анонсировал изменения в пенсионном обеспечении на 2027 год. Согласно новым правилам, индексация выплат для неработающих пенсионеров станет двухэтапной: с 1 февраля начисления увеличат на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%.