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Пушилин: Для прекращения ударов по ДНР надо отодвигать ВСУ на должное расстояние

Пушилин: Для прекращения ударов по ДНР надо отодвигать ВСУ на должное расстояние

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступил с заявлением о том, что в целях прекращения ударов по территории Донбасса необходимо отодвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на должное расстояние не только от Донецка, но и от других населенных пунктов.

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Комментарии
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давно пора,еще в 2014 было пора
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