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Царьград

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Британский политик Холден 14 лет подглядывал за женщинами с помощью скрытых камер

Британский политик Холден 14 лет подглядывал за женщинами с помощью скрытых камер

Политик-извращенец 14 лет подглядывал за женщинами в ванной своего дома.Шокирующая история, связанная с Робертом Холденом, 51-летним бывшим британским политиком из Соверби-Бридж, графства Уэст-Йоркшир, потрясла общественность и обнажила темную сторону, скрывавшуюся за маской благопристойного и уважаемого члена Консервативной партии.

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