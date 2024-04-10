От Виргинии до Калифорнии: Кладбища в США обрастают могилами наёмников

В США появляется всё больше захоронений наёмников, которые вернулись с Украины в гробах.Несмотря на упорные заявления Штатов, что "США - не сторона конфликта на Украине", американские кладбища доказывают обратное.
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