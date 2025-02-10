Международный день женщин и девочек в науке отмечают 11 февраля 2025 года Ирина ЛысенкоМеждународный день женщин и девочек в науке, который ежегодно отмечается 11 февраля по всему миру, в 2025 году выпадает на вторник.
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