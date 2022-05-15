Любовь Успенская продвигает на сцену жену хоккеиста Овечкина Анастасию

Дочь покойной актрисы Веры Глаголевой Анастасия хочет сделать карьеру певицы. Фото: из открытых источников Любовь Успенская дружила с семьей Веры Глаголевой и сейчас певица стала помогать дочери покойной актрисы Анастасии в ее желании стать певицей.