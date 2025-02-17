Каждый заход стоит 1000р. Семейство иноземцев устроило бордель с бросовыми ценами в Подмосковье

не закрывали и делали вид что не замечали. видно чиновники туда ныряли. как всегда на дурняка .

МВ

Мстислав Водяной

Открыли неруси бордель и что? А сколько борделей в каждом городе открытых нашими соплеменниками? Почему об этом не пишем, не возмущаемся? И русскую диаспору в лице власти не вспоминаем? Или это другое? Подобный бизнес сам по себе преступление и не важно кто этим занимается.