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Каждый заход стоит 1000р. Семейство иноземцев устроило бордель с бросовыми ценами в Подмосковье

Каждый заход стоит 1000р. Семейство иноземцев устроило бордель с бросовыми ценами в Подмосковье

Avia.pro - СМИ В одном из пригородных городков Подмосковья развернулась удивительная история, которая потрясла местных жителей и вызвала бурю обсуждений.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
не закрывали и делали вид что не замечали. видно чиновники туда ныряли. как всегда на дурняка .
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10 час.
Евгений Михайлов
А чего так скромненько: &quot;в одном из городов Подмосковья&quot; Чего боимся?
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8 час.
МВ
Мстислав Водяной
Открыли неруси бордель и что? А сколько борделей в каждом городе открытых нашими соплеменниками? Почему об этом не пишем, не возмущаемся? И русскую диаспору в лице власти не вспоминаем? Или это другое? Подобный бизнес сам по себе преступление и не важно кто этим занимается.
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7 час.
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