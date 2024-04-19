Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому в Иране

Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.Атакованный в минувшие выходные иранскими ракетами и дронами, запущенными в качестве возмездия Тегерана за атаку ЦАХАЛ на диппредставительство страны в Сирии, Израиль всё-таки решился на ответный авиаудар.