Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому в Иране

Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.Атакованный в минувшие выходные иранскими ракетами и дронами, запущенными в качестве возмездия Тегерана за атаку ЦАХАЛ на диппредставительство страны в Сирии, Израиль всё-таки решился на ответный авиаудар.
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