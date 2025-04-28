БлокнотРУ Дональд Трамп назвал условия мира, озвученные Владимиром Путиным в июне 2024 года, «необоснованными и невыполнимыми».
Трампа сломали в Риме: он отверг требование России о выводе ВСУ из четырех областей после переговоров с Зеленским, Страмером и Макроном
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Лично мне как Русскому глубоко НАПЛЕВАТЬ что хочет американский Президент!!! Американцы по своей сути малограмотны и чванливо-заносчивы. Украина это искусственно рожденное постсоветской эпохой образование... ВСЕ земли страны 404 потом и кровью созданы Великим Русским Народом!!! Поэтому Америка подвинься и смотри в оба мы и Аляску вернём дай срок!!!...
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1 час.
николай лейчинский
Личное мнение : Трамп - такой же клоун , как и жидок Зеля ... Только его возможности намного обширнее . Он сам зажат америкосовцами : предвыборные обещалки , вечная борьба междупартийная и , самое главное , его личное самомнение , амбиции ! Типа : я пришел - и все порешаю . А хрен там , не выходит ... Даже петушиный евроколхоз и тот огрызается ! Вот вам и весь Трамп ... Даже не слон в лавке ...
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1 час.
СФ
Станислав Федотов
Мы опять повелись на спектакль, так уж хочется быть благородными!
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51 мин.
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