Трампа сломали в Риме: он отверг требование России о выводе ВСУ из четырех областей после переговоров с Зеленским, Страмером и Макроном

Лично мне как Русскому глубоко НАПЛЕВАТЬ что хочет американский Президент!!! Американцы по своей сути малограмотны и чванливо-заносчивы. Украина это искусственно рожденное постсоветской эпохой образование... ВСЕ земли страны 404 потом и кровью созданы Великим Русским Народом!!! Поэтому Америка подвинься и смотри в оба мы и Аляску вернём дай срок!!!...

николай лейчинский

Личное мнение : Трамп - такой же клоун , как и жидок Зеля ... Только его возможности намного обширнее . Он сам зажат америкосовцами : предвыборные обещалки , вечная борьба междупартийная и , самое главное , его личное самомнение , амбиции ! Типа : я пришел - и все порешаю . А хрен там , не выходит ... Даже петушиный евроколхоз и тот огрызается ! Вот вам и весь Трамп ... Даже не слон в лавке ...