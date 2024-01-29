Мединский отметил работу ВСК Минобороны при создании мемориала в Зайцево

Памятник жертвам геноцида создали за 11 месяцев. Помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский оценил работу военно-строительного комплекса при создании мемориала в Зайцево, посвящённого 80-летию полного освобождения Ленинграда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии