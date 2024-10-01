Если Европа готова будет восстанавливать газопроводы, значит она пришла мириться

Депутат немецкого бундестага Штеффен Котре заявил, что восстановление поврежденного "Северного потока" в целом возможно и целесообразно без российского газа, немецкая промышленность понесет огромные потери.
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