Анатолий Шарий: Украина может только замедлить наступление России. Но не остановить

Благодаря новой помощи США инициатива может снова перейти на сторону Украины, пишет Financial Times. Хронические проблемы с новобранцами должны быть смягчены, поскольку им не будет грозить перспектива отправки в бой с недостаточным количеством боеприпасов.
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