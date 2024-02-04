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MacRumors: Apple Vision Pro не поддерживает отслеживание положения через Find My

MacRumors: Apple Vision Pro не поддерживает отслеживание положения через Find My

В гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro нет поддержки функции отслеживания местоположения Find My, поэтому в случае потери или кражи отследить ее будет сложнее, чем iPhone или большинство других гаджетов данного бренда.

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