MacRumors: Apple Vision Pro не поддерживает отслеживание положения через Find My

В гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro нет поддержки функции отслеживания местоположения Find My, поэтому в случае потери или кражи отследить ее будет сложнее, чем iPhone или большинство других гаджетов данного бренда.
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