СБУ заявляет о якобы предотвращении покушения на главу русской оппозиции

СБУ объяснила ночную перестрелку в Киеве предотвращением покушения на русского перебежчика.Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны объявили о якобы предотвращённом покушении на одного из лидеров русского оппозиционного национального движения.
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