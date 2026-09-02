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Царьград

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СБУ заявляет о якобы предотвращении покушения на главу русской оппозиции

СБУ заявляет о якобы предотвращении покушения на главу русской оппозиции

СБУ объяснила ночную перестрелку в Киеве предотвращением покушения на русского перебежчика.Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны объявили о якобы предотвращённом покушении на одного из лидеров русского оппозиционного национального движения.

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