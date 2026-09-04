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Средние зарплаты выше 200 тысяч россияне в июне получали в 20 отраслях

Средние зарплаты выше 200 тысяч россияне в июне получали в 20 отраслях

В Июне средние зарплаты в размере выше 200 тысяч рублей россияне получали в 20 отраслях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

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