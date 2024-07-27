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Фигурант дела экс-замглавы МО Булгакова владел компанией по разведению свиней

Фигурант дела экс-замглавы МО Булгакова владел компанией по разведению свиней

Фигурант дела о коррупции экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михаленко владел компанией по производству свинины, которой, по данным следствия, заменяли говядину в сухпайках для военных.

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