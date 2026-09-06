Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США

«Луна наша»: Трамп сделал громкое заявление о принадлежности спутника ЗемлиПрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Луна якобы принадлежит США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Россия меняет ст...
- «Попался на крючо...
- «Придётся пополня...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым