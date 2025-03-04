ЛНР: Гражданка Украины получила 10 лет за финансирование экстремистов

Суд в ЛНР приговорил гражданку Украины к 10 годам колонии за переводы средств экстремистам. Сотрудники ФСБ России арестовали её после обнаружения финансовой поддержки экстремистской деятельности в Старобельском районе.
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