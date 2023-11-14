Запущен процесс разработки IT-стратегии Таможенной службы Молдовы

Руководство Таможенной службы, Верховный советник ЕС по таможенной и налоговой политике Розарио де Блазио и два эксперта Агентства таможни и монополий Итальянской Республики провели мероприятие, посвященное запуску процесса разработки IT-стратегии Таможенной службы Молдовы.
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