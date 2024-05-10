Виктор Анисимов Похоже мелкобритты не вняли предупреждению Путина и возомнили что им всё позволено, и спешно идут к началу атомной войны с Россией.
Мелкобритания желает сгореть в атомном огне?
Комментарии
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М
Мария
Как предлагаете?
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13 час.
Екатерина
Горите упырём британцы ярким факелом! Была Англия и нет ее! Замахнулись? Забыли гитлеоа? Пора вас уничтожать
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13 час.
СК
Сергей К
Ну когда некого станет высылать и нечего захватывать - что-то новое придумывать будут... Захватывать есть много чего...
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11 час.
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