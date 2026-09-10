Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Еще раз об успехах российского гражданского самолетостроения, они есть

Еще раз об успехах российского гражданского самолетостроения, они есть

Сначала я прочел слова Марии Захаровой."Россия готова стать альтернативным поставщиком авиационных технологий для всего мира", - заявила она.

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