Еще раз об успехах российского гражданского самолетостроения, они есть

Сначала я прочел слова Марии Захаровой."Россия готова стать альтернативным поставщиком авиационных технологий для всего мира", - заявила она.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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