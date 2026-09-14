Анна Левинская и её половое воспитание в детском саду

Анна Левинская. Источник - litres.ru Специалист по половому воспитанию Речь сегодня пойдет об Анне Левинской.
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Я бы своих внуков к ней не повел! Дамочка просто озабоченная интимом...
У нас на улицах грязь, все харкают, бросают мусор прямо под ноги, вообще никакого воспитания, а тут обсуждаю, как бф акцентировать, развратить. В школе была у меня глаза на лоб сьехали, школьники ведут себя как взрослые мужчины и женщины, срам, смотреть больно и это давно норма...поэтому движемся прямой дорогой к армагеддону, товарищи
Тут похоже на то, что называется коррупцией. Я напишу (о больном видимо), а ты обяжи, кого надо, это покупать.
Интересно, а кто эту статью написал? Специалист по половому воспитанию или её конкурент. Конкурент этой Ани. Вопрос полового воспитания важный. На Западе так "навоспитывали" своих детей, что иногда читать о том, что там происходит среди взрослых, этих выросших "воспитанных" деток , страшно. Разве не так? Разве у нас культ педерастов и лесбиянок процветает. Разве у нас открыто призывают - делайте , что хотите, только не трогайте толстосумов, вас грабящих? Правда и у нас уже пытаются призывать к этому. Я понимаю, что вопрос полового воспитания , как и любой вопрос социологии, требует длительного изучения и быть увязанным с результатами его решения. Результатами полезными для общества. Вот нынешняя яма с деторождением - не результат ли это полового воспитания насаждаемого анями без диплома соответствующего. Впрочем и наличие диплома не гарантирует от ошибок.
Буря в стакане, не более, коли дилетанты энтим занимаются, значит специалистов в этой, сфере, как говорится, кот наплакал, а спрос есть, поэтому имеем то, что имеем, так что не надо тут возбуждать ненужную суету, а переводить на научную основу с привлечением специалистов 🤣
Кто-то еще будет возникать по поводу цензуры в СССР?
Прям как Моника Левински, специалист по половому воспитанию Клинтона.
я понимаю загруженность- но думаю Прокуратуре РФ- следует уделить тщательное внимание этой дамочке- тут попахивает как мошенничеством так и растлением молодежи- и возможно возбуждение уголовного преследования по соответствующим статьям-и не только данную даму но и ее окружение!
"Есть же у Левинской вполне удобоваримая книга «Без секретов. Половое воспитание от 0 до 18 лет. Как бережно и уверенно говорить с детьми о теле, отношениях и безопасности». И она написана для родителей. Мама с папой прочитают и решат — рассказывать содержание сего труда своим чадам или нет." - ну так и с остальными книжками так же. Про культурную и педагогическую ценность опустим, но не думаете же вы, что раз "книга для дошкольников", то сами дошкольники и пойдут ее покупать и просить и библиотеках? да и вообще говоря, некоторым книга про то. как вытирать задницу, совсем не помешала бы)