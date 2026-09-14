Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 367 подписчиков

Анна Левинская и её половое воспитание в детском саду

Анна Левинская и её половое воспитание в детском саду

Анна Левинская. Источник - litres.ru Специалист по половому воспитанию Речь сегодня пойдет об Анне Левинской.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ирина Каламадзе
Ирина Каламадзе

У нас на улицах грязь, все харкают, бросают мусор прямо под ноги, вообще никакого воспитания, а тут  обсуждаю, как бф акцентировать, развратить. В школе была у меня глаза на лоб сьехали, школьники ведут себя как взрослые мужчины и женщины, срам, смотреть больно и это давно норма...поэтому движемся прямой дорогой к армагеддону, товарищи

Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

Интересно, а кто эту статью написал? Специалист по половому воспитанию или её конкурент. Конкурент этой Ани. Вопрос полового воспитания важный. На Западе так "навоспитывали" своих детей, что иногда читать о том, что там происходит среди взрослых, этих выросших "воспитанных" деток , страшно. Разве не так? Разве у нас культ педерастов и лесбиянок процветает. Разве у нас открыто призывают - делайте , что хотите, только не трогайте толстосумов, вас грабящих? Правда и у нас уже пытаются призывать к этому. Я понимаю, что вопрос полового воспитания , как и любой вопрос социологии, требует длительного изучения и быть увязанным с результатами его решения. Результатами полезными для общества. Вот нынешняя яма с деторождением - не результат ли это полового воспитания насаждаемого анями без диплома соответствующего. Впрочем и наличие диплома не гарантирует от ошибок.

Профиль пользователя Андрей Панков
Андрей Панков

Буря в стакане, не более, коли дилетанты энтим занимаются, значит специалистов в этой, сфере, как говорится, кот наплакал, а спрос есть, поэтому имеем то, что имеем, так что не надо тут возбуждать ненужную суету, а переводить на научную основу с привлечением специалистов 🤣

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

я понимаю загруженность- но думаю Прокуратуре РФ- следует уделить тщательное внимание этой дамочке- тут попахивает как мошенничеством так и растлением молодежи- и возможно возбуждение уголовного преследования по соответствующим статьям-и не только данную даму но и ее окружение!

Профиль пользователя Кирилл Николаев
Кирилл Николаев

"Есть же у Левинской вполне удобоваримая книга «Без секретов. Половое воспитание от 0 до 18 лет. Как бережно и уверенно говорить с детьми о теле, отношениях и безопасности». И она написана для родителей. Мама с папой прочитают и решат — рассказывать содержание сего труда своим чадам или нет." - ну так и с остальными книжками так же. Про культурную и педагогическую ценность опустим, но не думаете же вы, что раз "книга для дошкольников", то сами дошкольники и пойдут ее покупать и просить и библиотеках? да и вообще говоря, некоторым книга про то. как вытирать задницу, совсем не помешала бы)