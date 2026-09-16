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Живая Кубань

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Пьяный отдыхающий устроил скандал на пляже в Сочи

Пьяный отдыхающий устроил скандал на пляже в Сочи

Пьяный отдыхающий устроил скандал на пляже в СочиВ Сочи пьяный мужчина устроил скандал. С отдыхающего на пляже в Лазаревском спадали шорты, на замечания окружающих он не реагировал и ругался матом.

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