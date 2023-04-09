«Рядящийся под украинца буратиноид»: Захарова поделилась с детьми Гордона контактами посольства Украины в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с участием украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который признал неучастие своих детей в конфликте.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с участием украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который признал неучастие своих детей в конфликте.
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