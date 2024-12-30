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Царьград

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Кабина электропоезда сгорела в Дмитрове

Кабина электропоезда сгорела в Дмитрове

Рассматривается версия поджога.В подмосковном Дмитрове вспыхнул один из вагонов электропоезда. Инцидент произошёл в ночное время на стоянке поездов, сообщили в телеграм-канале «ЧП Дмитров».

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