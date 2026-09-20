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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Финч о межсезонье «Вулвз»: «Теперь у нас стало больше вариантов для использования Энтони Эдвардса»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч рассказал, как команда планирует изменить тактику после приобретения Ламело Болла и подписания Джонатана Куминги .

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