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Международный медицинский центр Top Rambam

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Снижает ли секс артериальное давление? Ответ ведущего кардиолога

Снижает ли секс артериальное давление? Ответ ведущего кардиолога

Измерение артериального давления Секс может потребовать физических усилий — так как же это влияет на здоровье вашего сердца? Сейчас в тренде Секс, как правило, полезен для отношений, но он также может похвастаться множеством преимуществ для здоровья : повышение иммунитета, улучшение сна, улучшение психического здоровья и, да, улучшение здоровья сердца.

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