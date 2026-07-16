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Рязанские новости

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В Рязанской области собаки напали на ребёнка в Полково

В Рязанской области собаки напали на ребёнка в Полково

В деревне Полково Рязанской области стая агрессивных собак набросилась на маленького ребенка. Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки информации о ненадлежащей организации отлова безнадзорных собак.

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