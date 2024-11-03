«Мне ее стало так жалко»: Виктор Дробыш раскритиковал зачитавшую рэп Ларису Долину

Лариса Долина в шоу «Битва поколений» зачитала рэп и нарвалась на критику продюсера Виктора Дробыша. 69-летняя артистка вышла на сцену с Александром Степановым, известным под псевдонимом ST, и исполнила композицию в стиле хип-хоп «Луи Луи».