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Мода и Шоу-бизнес

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  • Людмила Палкина (Белякова)
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    Слушайте, дамы. Я смотрела эту передачу. Девушка с большими запросами к жизни и завышенной самооценкой. Типа я такая ...Многодетная невес...

«Мне ее стало так жалко»: Виктор Дробыш раскритиковал зачитавшую рэп Ларису Долину

«Мне ее стало так жалко»: Виктор Дробыш раскритиковал зачитавшую рэп Ларису Долину

Лариса Долина в шоу «Битва поколений» зачитала рэп и нарвалась на критику продюсера Виктора Дробыша. 69-летняя артистка вышла на сцену с Александром Степановым, известным под псевдонимом ST, и исполнила композицию в стиле хип-хоп «Луи Луи».

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