Российские войска вошли в село Котлино юго-западнее Покровска

Наблюдатели отмечают, что это может привести к блокаде Покровска. Западные СМИ продолжают обсуждать удар по крупнейшему подземному хранилищу газа в Львовской областиРоссийские войска вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название Покровск).
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