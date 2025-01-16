Российские войска вошли в село Котлино юго-западнее Покровска

Наблюдатели отмечают, что это может привести к блокаде Покровска. Западные СМИ продолжают обсуждать удар по крупнейшему подземному хранилищу газа в Львовской областиРоссийские войска вошли в село Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название Покровск).