В Госдепе одобрили продажу радиолокационных самолетов Южной Корее

Государственный департамент США одобрил продажу Южной Корее четырех самолетов с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7 и сопутствующего им оборудования, 4 ноября сообщили в Пентагоне.
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