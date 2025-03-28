Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

164 подписчика

Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...

Европа уже не скрывает подготовки к большой войне

Европа уже не скрывает подготовки к большой войне

У Европы нет веских причин и оснований для того, чтобы опасаться агрессии со стороны России. Густонаселенный Евросоюз, обладающий относительно боеспособной армией, вряд ли можно считать легкой добычей, и только совершенно недальновидный человек может предположить, что Россия, которая уже более трех лет ведет боевые действия на Украине, решит напасть на превосходящее ее по численности населения объединение европейских государств, часть из которых обладает в том числе и ядерным потенциалом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх