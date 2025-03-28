Европа уже не скрывает подготовки к большой войне

У Европы нет веских причин и оснований для того, чтобы опасаться агрессии со стороны России. Густонаселенный Евросоюз, обладающий относительно боеспособной армией, вряд ли можно считать легкой добычей, и только совершенно недальновидный человек может предположить, что Россия, которая уже более трех лет ведет боевые действия на Украине, решит напасть на превосходящее ее по численности населения объединение европейских государств, часть из которых обладает в том числе и ядерным потенциалом.