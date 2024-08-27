Внимание!☝️☝️☝️ В связи с устранением прорыва на городском водопроводе по адресу: пл. Ленина, д. 3, приостановлена подача воды в МКД в районе площади Ленина.
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Внимание!☝️☝️☝️ В связи с устранением прорыва на городском водопроводе по адресу: пл. Ленина, д. 3, приостановлена подача воды в МКД в районе площади Ленина.