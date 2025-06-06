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Царьград

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Элиту ВСУ заставили охранять руины. Командованию просто нужен был красивый отчёт

Элиту ВСУ заставили охранять руины. Командованию просто нужен был красивый отчёт

Максим Суровцев, украинский военнослужащий, описал трудности обороны ненужного объекта в составе 101-й бригады ВСУ.

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