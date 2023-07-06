Нефть теряет в цене из-за опасений о снижении спроса в Китае Наталья МарковаЦены на нефть снизились на азиатских торговых площадках в четверг, 6 июля, из-за опасений о замедленном восстановлении спроса ведущего импортера топливного сырья Китая.