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Нефть теряет в цене из-за опасений о снижении спроса в Китае

Нефть теряет в цене из-за опасений о снижении спроса в Китае

Нефть теряет в цене из-за опасений о снижении спроса в Китае Наталья МарковаЦены на нефть снизились на азиатских торговых площадках в четверг, 6 июля, из-за опасений о замедленном восстановлении спроса ведущего импортера топливного сырья Китая.

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