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Слот выиграл 9 из 11 матчей в АПЛ первым после Анчелотти. Карло это удалось в «Челси» в 2009-м

«Ливерпуль» сегодня обыграл «Астон Виллу» (2:0) в 11-м туре АПЛ. В текущем чемпионате у «красных» 9 побед, поражение и ничья.

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