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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фюллькруг впервые забил в 4 матчах Бундеслиги подряд. За «Вердер» – первым после Крузе

Форвард « Вердера » Никлас Фюллькруг сравнял счет в матче 5-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2) на 92-й минуте.

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