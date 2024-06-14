Столтенберг заявил, что НАТО не считает предложение Путина мирным и продолжит поддержку Украины

БРЮССЕЛЬ, 14 июня, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение президента России Владимира Путина по Украине мирным, страны альянса продолжат оказывать военную поддержку киевскому режиму.
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