На ВЭФ-2024 появился стенд, где учат оказанию медпомощи и управлению БПЛА

На IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) появился стенд, с помощью которого участников и гостей форума обучают сборке и разборке автоматов, оказанию первой медицинской помощи, а еще управлению беспилотниками.
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