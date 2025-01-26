Овечкин похвалил вратаря соперников после поражения «Вашингтона» от «Ванкувера»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин похвалил финского вратаря «Ванкувер Кэнакс» Кевина Ланкинена после проигрыша в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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