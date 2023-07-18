8 актеров, которые умоляли режиссеров «убить» их героев

И причины, надо сказать, у всех были веские. Или почти у всех. Плох тот голливудский фильм, который не мнит себя франшизой! Студии, боящиеся вкладывать деньги в оригинальные идеи, стараются снимать только то, что уже когда-то принесло прибыль.