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8 актеров, которые умоляли режиссеров «убить» их героев

8 актеров, которые умоляли режиссеров «убить» их героев

И причины, надо сказать, у всех были веские. Или почти у всех. Плох тот голливудский фильм, который не мнит себя франшизой! Студии, боящиеся вкладывать деньги в оригинальные идеи, стараются снимать только то, что уже когда-то принесло прибыль.

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Комментарии
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Сергей Лобачев
&quot;Ворошиловский стрелок&quot; Александр Порохщиков настоятельно просил режиссера Говорухина убить в конце фильма героя которого он играл. Не уговорил.
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16 час.

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