В народном календаре 20 октября — это день Сергия Зимнего. В этот день ударяли первые заморозки. Хорошие приметы: что можно делать По народным поверьям, в этот день женщинам следовало умываться кислым молоком — считалось, что такой обряд помогает надолго сохранить молодость и красоту.