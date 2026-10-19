В народном календаре 20 октября — это день Сергия Зимнего. В этот день ударяли первые заморозки. Хорошие приметы: что можно делать По народным поверьям, в этот день женщинам следовало умываться кислым молоком — считалось, что такой обряд помогает надолго сохранить молодость и красоту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин пообещал «б...
- ДВ Режим беспилотной...
- ЛС Квиз «В единстве ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым